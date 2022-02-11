российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 февраля 2022, 16:14 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму резко похолодает

В Крыму вновь ожидаются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на полуострове воздух прогрелся до +13 градусов. В субботу, 12 февраля, тоже будет тепло. Однако в ночь на воскресенье столбики термометров уйдут в отрицательную зону: похолодает до -7. А днем, 13 февраля, ожидает не выше +8.

Такая погода сохранится минимум до середины следующей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия,