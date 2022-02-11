В Крыму резко похолодает

В Крыму вновь ожидаются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на полуострове воздух прогрелся до +13 градусов. В субботу, 12 февраля, тоже будет тепло. Однако в ночь на воскресенье столбики термометров уйдут в отрицательную зону: похолодает до -7. А днем, 13 февраля, ожидает не выше +8.

Такая погода сохранится минимум до середины следующей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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