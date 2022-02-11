Захарова нашла объяснение истерике НАТО вокруг «угрозы российского вторжения»

Запад нагнетает панику вокруг «нападения России на Украину», чтобы оправдать и продолжить наращивание военной силы у границ РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.

«1. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что есть реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.

2. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряжённой ситуациии вокруг Украины...

А вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», – написала Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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