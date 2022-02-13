В Донбассе украинские военные застрелили посетителей кафе

Два солдата вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили стрельбу из табельного оружия в кафе прифронтового села Гранитное на территории подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает войсковая спецпркуратура ССО (бывшая АТО).

Отмечается, что стрельба велась по посетителям кафе «из хулиганских побуждений». Погибли два человека, один гражданский и военнослужащий украинской нацгвардии. Ещё двое получили ранения.

Сейчас оба преступника находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

По словам украинских экспертов, вооружённые силы Украины испытывают большие проблемы с кадрами. Укомплектованность личным составом составляет не более 60% от утверждённых нормативов. Сообщается, что боеспособные граждане страны стараются покинуть Украину в поисках заработков, в основном, в Польше.

Симферополь, Валентин Карамазов

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