Киев сосредоточил на границе с белоруссией РСЗО «Ураган» и 25 грузовиков с комплектами ракет к ним.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», переброску украинских смертоносных ракетных систем зафиксировали сотрудники ОБСЕ во время проверки «безопасности вокруг границ Украины».

«Наблюдатели посетили районы у границы с Беларусью в Черниговской области. Они зафиксировали проведение военных манёвров на 2 полигонах с участием около 70 военнослужащих ВСУ, 4 реактивные системы залпового огня (БМ-27 «Ураган») около третьего полигона примерно в 20 км от границы и приблизительно 25 военных грузовиков», – сообщили в ОБСЕ.

Между тем, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение, что Зеленский может развязать войну, а если она случится, то её спровоцирует не официальный Киев, а «безумные нацики».

Симферополь, Валентин Карамазов

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