В Севастополе массово отравили собак

В одном из районов Севастополя массово отравили собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе парка Победы кто-то раскидал яд. Местные жители застали псов в предсмертных конвульсиях: их трясло, из пасти шла пена. Горожане вызвали полицию и службу спасения животных, а сами попыталась оказать собакам первую помощь, но три из них умерли до приезда ветеринаров.

Чуть позже скончались еще три пса – все домашние: корги, хаски и лабрадор. Еще одну породистую собаку до сих пор пытаются спасти.

По словам горожан, полиция приехала только через 1,5 часа: «Они посмотрели на нас и сказали: мы вам ничем помочь не можем», – цитирует севастопольцев telegram-канал Mash на волне.

Горожан просят пока не гулять в районе парка Победы ни с собаками, ни с детьми.

Севастополь, Лиана Макоба

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