Крым и Севастополь демонстрируют синхронные колебания ковидных показателей

Крым и Севастополь демонстрируют синхронные колебания выявлямости ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 12 февраля, в РК было зафиксировано 1 тысяча 211 новых случаев, в Севастополе – 925. Оба показателя выше, чем накануне и самые высокие за весь период эпидемии.

В воскресенье, 13 февраля, по данным минздрава РК, заболели 1 тысяча 53 крымчанина и, по информации городского правительства, 618 севастопольцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции за 2 дня умерли 23 жителя полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

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