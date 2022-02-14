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Понедельник, 14 февраля 2022, 12:37 мск

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Крым и Севастополь демонстрируют синхронные колебания ковидных показателей

Крым и Севастополь демонстрируют синхронные колебания выявлямости ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 12 февраля, в РК было зафиксировано 1 тысяча 211 новых случаев, в Севастополе – 925. Оба показателя выше, чем накануне и самые высокие за весь период эпидемии.

В воскресенье, 13 февраля, по данным минздрава РК, заболели 1 тысяча 53 крымчанина и, по информации городского правительства, 618 севастопольцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции за 2 дня умерли 23 жителя полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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