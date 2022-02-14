Украина доистерила до воздушной блокады и сама блокирует границу с Крымом

Украина рискует оказаться в воздушной блокаде: авиакомпании массово начали отменять рейсы в страну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истерия по поводу мнимой угрозы вторжения России в Незалежную, подогреваемая Киевом и Вашингтоном, может стоить Украине очень дорого. Уже сегодня может полностью прекратиться авиасообщение с другими государствами. Причина – отзыв гарантий крупных страховых компаний на полеты в зону высокого риска, к которой Украину причислили на прошлой неделе.

«Международные страховые компании занервничали, когда десятки стран мира начали эвакуировать своих граждан и посольства из Украины. Затем голландский перевозчик KLM отказался от рейсов на территорию Украины. И началась паника», – пишет Страна.ua.

Страховые гарантии на полеты перестанут действовать сегодня с 16:00 по киевскому времени. Если их не продлят, начнется фактическая блокада воздушного пространства Украины.

Поэтому уже выходные авиакомпании начали извещать клиентов об отмене или переносе рейсов. Кабмин Украины вчера вечером экстренно выделил 16,6 миллиардов гривен для покрытия страховых гарантий авиакомпаний.

Однако панику остановить пока не удалось.

Между тем, украинские госорганы продолжают нагнетать ситуацию. Так, всем выезжающим в Крым пограничники сообщают, что им необходимо вернуться на территории страны до 0 часов 15 февраля – потом граница, якобы, будет заблокирована. Жители Украины, постоянно ездящие на полуостров, пока не впечатлились: в соцсетях продолжают планировать групповые поездки и на 15 февраля, и на 16-е, и на более поздние даты.

Киев, Платон Ефимчук

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