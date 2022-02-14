Крым и Севастополь значительно ухудшили свои позиции в рейтинге по качеству жизни

Крым и Севастополь значительно ухудшили свои позиции в ежегодном рейтинге регионов России по качеству жизни. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десятый по счету рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Учитывались такие категории как уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, демографическая ситуация, экология, уровень здравоохранения и образования, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, показатели экономики вообще и малого бизнеса в частности.

На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Первые позиции традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург (более 80 баллов по 100-балльной шкале). Замыкает список Республика Тыва (19 баллов). Все трое сохранили свои позиции с прошлого года. А вот Крым и Севастополь продемонстрировали отрицательную динамику.

Так, РК, хотя и улучшила общий балл с 46,084 до 47,154, но опустилась с 42 на 48 место, та как другие регионы активнее работают над улучшением качества жизни.

В Севастополе изменение рейтингового балла и вовсе оказалось в пределах статпогрешности. В итоге город переместился с 19 на 24 место, пропустив вперед регионы с менее благоприятным климатом и гораздо меньшей поддержкой федерального центра.

Симферополь, Олег Яковенко

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