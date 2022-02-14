Крымский чиновник «превысил полномочия» на несколько млрд рублей

В Крыму один из чиновников нанес бюджету ущерб в размере 7 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего одного из отделов Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в 2019 году чиновник, зная, что земельный участок в Евпатории площадью 77 га находится в муниципальной собственности и не может быть передан в частные руки, незаконно зарегистрировал право собственности предприятия на данный земельный участок.

«Своими действиями обвиняемый нанес ущерб в размере свыше 7 млрд рублей, – сообщили в ведомстве. – В ходе следствия на земельный участок наложен арест».

Любопытно, что на эту махинцаию никто не обратил внимания, пока преступление не выявила ФСБ.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

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