Крупнейшая авиакомпания Украины эвакуирует все свои лайнеры за границу

«Международные авиалинии Украины» (МАУ) официально объявили о получении уведомления от западных страховых компаний об немедленном прекращении страхования воздушных судов авиакомпании для полетов над Украиной.

Как известно, все лайнеры МАУ находятся в лизинге, поэтому их необходимо срочно перебазировать в европейские аэропорты и впредь не использовать в воздушном пространстве «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», авиакомпания уже начала вывод своих самолетов за границу по требованию лизингодателей.

Напомним, ранее крупнейшие международные страховые компании заявили, что прекратят страхование полетов над Украиной с середины дня 14 февраля.

Украинские страховщики и перевозчики получили извещения о приостановке страхования полетов над территорией Украины от британских партнеров. Страховка любой украинской компании должна быть подтверждена в Лондоне – без этого перевозчика не допустят к полетам, пояснили эксперты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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