В Крыму и на Кавказе возможны проблемы с авиасообщением

Наступившая неделя может стать довольно нервной для тех, кто собрался в ближайшие дни отправиться «на юга».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России (ВНИИ ГОЧС) опубликовал прогноз ЧС на 14 – 20 февраля.

«В республиках Северо-Кавказского федерального округа, в республиках Крым, Адыгея и Краснодарском крае возможно нарушение авиационных сообщений и увеличение дорожно-транспортных происшествий из-за образования туманов, а также снежных и ледяных отложений», – отмечают аналитики ВНИИ ГОЧС.

Симферополь, Лиана Макоба

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