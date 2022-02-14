Зеленский осудил западные страны за эвакуацию посольств из Киева во Львов

Страны Запада допускают большую ошибку, пытаясь обезопасить своих дипломатов от «российского вторжения», перемещая их из Киева на Западную Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем в Киеве.

По его словам, безопасность Украины так же неделима, как и её территория.

«Большая ошибка некоторых посольств, что они переезжают на западную Украину. Нет западной Украины – Украина целостная. Поэтому если не дай Бог что-то произойдет – будет везде. Нельзя, скажем так, от эскалации и проблем быть в 5 часах. Мы все одна страна. Я не думаю, что львовяне будут нормально это воспринимать. Потому что это очень странно выглядит. Но это их (западных стран) выбор», – посетовал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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