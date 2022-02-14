В правительстве Крыма заявили о строительстве новых очистных на ЮБК

На ЮБК началось строительство 13 новых канализационно-очистных сооружений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу минстроя республики.

Правда, адреса большинства КОС не сообщаются. Указывается лишь, что очистных сооружений с глубоководным пуском возводятся в Кацивели, где никак не могут начать строительство игорной зоны, а также в поселке Малореченском (Алушта).

Всего проектом предусмотрено возведение 24 КОС общей стоимостью свыше 50 млрд рублей.

Кроме того, в текущем году обещают завершить реконструкцию трех очистных сооружений и глубоководного выпуска в пгт Орджоникидзе, КОС в Саки и систем биологической очистки с разводящими коллекторами в селе Оленевка Черноморского района.

Как уже сообщал «Новый День», проблема канализования бытовых стоков в Крыму стоит не менее 20 лет. Всего на полуострове было построено более 100 канализационно-очистных сооружений – возводились они, в основном, в 70-ые годы прошлого века и еще 20 лет назад они перестали справляться с увеличивающимся объемов стоков. Все крымские КОС подведены к 12 глубоководным выпускам. По идее, эти трубы должны уходить далеко в море, но проблема в том, что они давно повреждены, и канализация льется в море прямо у берега и зачастую именно там, где плещутся толпы отдыхающих.

Еще одна проблема – отсутствие КОС. Во многих населенных пунктах Крыма канализация отсутствует как таковая, жители делают отводы до ближайшей ливневки, и нечистоты самотеком текут в море или ближайший водоем. Или их туда сливают из ассенизаторских машин, владельцы которых решили сэкономить и не возить отходы жизнедеятельности на очистные. Аналогичная картина наблюдается и там, где канализация есть, но жители не хотят платить за ее использование.

Симферополь, Олег Яковенко

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