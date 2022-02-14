Соцсети заставили чиновников Крыма оправдываться за танец живота

Соцсети заставили крымских чиновников оправдываться за танец живота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет-сообщество уже несколько дней обсуждает видеоролик, выложенный в сначала в крымских пабликах, а потом «разбежавшейся» по всей стране: то ли женщина, то ли мужчина танцует что-то походе на танец живота на фоне портрета Владимира Путина, российского и крымского флагов.

В комментариях к видео отмечается, что это администрация Нижнегорского района празднует 23 февраля.

Ролик вызвал такой резонанс, что главе района пришлось комментировать ситуацию. Антон Кравец заявил, что видео сняли еще 2 года назад: тогда профсоюз организовал концерт по случаю «мужского праздника», женщины готовили номера, не согласовывая с руководством. По словам главы района, после концерта было проведено служебное расследование, организаторов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Не понятно, за что: судя по видео, зрители довольны. Возможно, руководству района не понравилось качество исполнения танца или исполнитель.

Симферополь, Олег Яковенко

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