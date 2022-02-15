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Вторник, 15 февраля 2022, 10:26 мск

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В Севастополе продолжается резкое снижение заболеваемости ковидом

В Севастополе продолжается резкое падение заболеваемости ковидом: за минувшие сутки зарегистрировано 389 новых случаев, что на 37% меньше показателя предыдущего дня. При этом растет число госпитализированных: за день 55 человек (что на 25% выше, чем накануне).

В Крыму, наоборот, выявляемость снова подросла: в понедельник зарегистрировано 1 тысяча 103 новых случая, число госпитализированных сократилось со 158 в воскресенье до 113.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции за сутки умерли 6 крымчан и 6 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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