Симферопольские перевозчики не смогли продержатся в графике даже 10 дней

В Симферополе завершается мониторинг работы общественного транспорта. Напомним, инспекция началась 7 февраля и продлиться 10 дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что перевозчиков о мониторинге предупредили, далеко не все смогли создать видимость нормальной работы.

«Уже сейчас можно говорить, что, к сожалению, ни один перевозчик не соблюдает предоставленный ими же график движения автобусов! Кто-то ездит чаще, кто-то реже, но ни один – вовремя!» – рассказал депутат горсовета Симферополя Игорь Федотов.

«Оптимальный способ – поставить по 2 GPS на каждый автобус, а в департамент транспорта – софт, который автоматически выписывает штраф при отклонении от графика более чем на 10 минут», – предлагают крымчане и ссылаются на опыт других городов: «В приложении «Транспорт Москвы» каждый автобус отображается».

Симферополь, Олег Яковенко

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