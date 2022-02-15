Крым и Севастополь не выполняют обязательства по мусорной реформе

Ни Крым, ни Севастополь не выполняют обязательства по мусорной реформе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока, по данным министра природных ресурсов РФ Александра Козлова, реформа в большинстве регионов пробуксовывает. Большинство перерабатывающих заводов находится в Центральном федеральном округе и Поволжье. В 35 субъектах РФ комплексы по утилизации отходов и вовсе отсутствуют.

В ЮФО новые мусорные комплексы построены лишь на Дону и на Ставрополье, при этом их суммарная мощность – всего около 300 тысяч тонн.

В целом, в России перерабатывают не более 10% мусора, остальное – более 50 млн тонн ежегодно закапывают в землю.

В южных регионах сохраняется более 400 свалок, из большинство из которых нелегальны.

Симферополь, Олег Яковенко

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