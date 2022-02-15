Россия отводит войска из Крыма, а Британия назначает дату вторжения на Украину

Подразделения Южного и Западного военных округов покидают территорию Крыма после учений. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны», – заявил Конашенков, уточнив, что отдельные подразделения доберутся до мест дислокации своим ходом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», западная пресса на этом фоне решила усилить истерию по поводу «вторжения России в Украину» и уже назначила конкретное время «нападения». Главная желтая газета Британии The Sun, ссылаясь на некие источники в американской разведке, заявила, что в час ночи 16 февраля начнется массированный ракетный удар, а потом наступление 200-тысячной группировки российских войск.

От подобных сообщений устала уже даже украинская пресса, которая интересуется: по какому, собственному, времени «в час ночи начнется обещанное The Sun «вторжение» – по лондонскому, киевскому или московскому?

«Интересно, что будут говорит на Западе, если 16 февраля никакого наступления не последует? – иронизирует Страна.ua и предлагает варианты:

1. «Нашим общими усилиям мы предотвратили вторжение, Путин нас испугался».

2. «Угроза не миновала, вторжение может начаться в любой момент и в любой день».

3. «Китай уговорил Россию перенести вторжение на конец февраля – после Олимпиады».

4. «По погодным условиям, из-за теплой погоды и распутицы, вторжение перенесено на апрель».

«Ну, а если без шуток, то это, конечно, беспрецедентное нагнетание», – резюмирует украинское издание.

Симферополь, Олег Яковенко

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