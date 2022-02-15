В Крыму украли грязь более чем 1 млн рублей

Работница Крымской гидрологической режимно-эксплуатационной станции украла лечебную грязь Сакского озера на 1,2 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, женщина отвечала за сохранность продукции и принимала ее с участка грязедобычи Сакского озера. Но не ставила на бухгалтерский учет, а передавала индивидуальному предпринимателю, торговавшему косметикой.

В целом, дама украла у предприятия более 5,6 тыс упаковок готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ – растрата с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупном размере.

Прокуратура Крыма направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

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