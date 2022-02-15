Массовая застройка побережья уничтожает Крым в буквальном смысле – к такому выводу пришли ученые Южного научного центра РАН и Южного федерального университета, проанализировав показатели механического разрушения побережья волнами и прибоем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наблюдения ведутся с 2015 года. Изучаются данные, получаемые из 17 опорных пунктов реперной сети, протянувшейся от села Соляное на Арабатской Стрелке до поселка Рыбпром на юге Керченского пролива.

Выяснилось, что море, например, в окрестностях села Курортное «съедает» по 0,5 метра в год, а у Заветного – 0,6 метра. Но это считается слабым разрушением. На отдельных участках Азовского побережья море ежегодно забирает от 1 до 2 метров суши.

«Техногенное воздействие проявляется во всевозрастающем факторе морского притяжения», – цитирует ForPost доктора географических наук, профессора кафедры океанологии Южного федерального университета Людмилу Беспалову, которая перечислила сопутствующие процессы такого притяжения: высокая плотность поселения, интенсивное освоение побережья различными землепользователями, высокая сельскохозяйственная, промышленная, рекреационная нагрузка, а также строительство гидротехнических и берегозащитных сооружений.

По мнению ученых, для спасения побережья необходимо соблюдать режим водоохранной 500-метровой зоны и снижать антропогенную нагрузку.

Симферополь, Лиана Макоба

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