Снова Путин виноват: западная пресса откорректировала сообщение о вторжении России на Украину

Российское вторжение на Украину, которое с точностью до минуты предсказывала британская пресса, в очередной раз не состоялось.

Как уже сообщал «Новый День», таблоид The Sun 15 февраля заявлял, что Россия нападет на Незалежную в 1 час ночи 16 февраля. Правда, сначала не уточнил, по какому времени. Потом исправился, указав 3 часа ночи по Киеву. Аналогичную сведения опубликовал ряд других изданий. Сегодня им пришлось редактировать свои «данные».

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – написал все тот же The Sun.

В постигшем запад разочаровании опять же обвинили главу России: «Ночь прошли без происшествий, поскольку Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках. Но напряжение остается высоким», – заявил таблоид.

«В общем, «вторжение» на сегодня отменяется из-за «загадочности» Путина», – комментирует ситуацию украинская пресса.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что все сообщения о готовящемся вторжении – это «беспочвенная истерия», призванная усилить напряженность в Европе.

Киев, Платон Ефимчук

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