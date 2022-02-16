Экс-главу Керчи снова уволили

Экс-глава администрации Керчи Сергей Бороздин снова отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Как уже сообщал «Новый День», Бороздин руководил «воротами Крыма» с 2017 года – в новой российской истории республики он продержался в кресле керченского мэра дольше всех. При назначении на эту должность перед ним поставили задачу сделать из города «конфетку», чтобы въезжающие на полуостров через тогда еще строящийся мост сразу проникались красотой и историей Крыма.

Однако за 4 года Бороздин не справился ни с мусором, ни с изношенными сетями, ни с разбитыми дорогами, ни с грязью во дворах Зато Керчь постоянно попадала в новостную повестку в связи со скандалами.

Глава РК Сергей Аксенов довольно лояльно относился к главе администрации Керчи, всякий раз ограничиваясь предупреждением. Но летом минувшего года, наконец, уволил. По официальной версии, Бороздин уволился сам, сославшись на состояние здоровья: сообщалось, что он перенес коронавирус с 90%-ным поражением легких и получил осложнения на сердце.

Однако к началу сентября он уже настолько окреп, что Аксенов счел возможным назначить Бороздина на ответственную должность заместителя транспорта в весьма проблемной сфере транспорта. Наблюдатели сразу высказали скепсис по этому поводу и не ошиблись: на новом месте экс-мэр Керчи продержался всего 5 месяцев.

Согласно распоряжению Гоцанюка, его освободили от должности заместителя министра транспорта РК по соглашению сторон. Как правило, к такой формулировке прибегают тогда, когда терпеть работника больше невозможно, но портить ему репутацию не хотят.

Что конкретно стало причиной «изгнания» ранее непотопляемого чиновника из правительственных рядов, пока не ясно.

Симферополь, Олег Яковенко

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