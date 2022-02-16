В Крыму автомобиль депутата-единоросса насмерть сбил пенсионерку и пытался скрыться

В Крыму депутат-единоросс насмерть сбил пенсионерку, скрылся с места ДТП и попытался замести следы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло вечером 14 февраля на улице Ленина в Симферополе. 73-летнюю женщину нашли без сознания в критическом состоянии. Придя в себя, она сообщила, что ее сбил автомобиль. Позже пенсионерка скончалась в больнице.

Машину определили по камерам наблюдения. Автомобиль очень быстро нашли – он была тщательно вымыт.

Оказалось, что BMW 7 серии принадлежит одному из депутатов Госсовета РК от партии власти Игорю Буданову, пишет telegram-канал Baza, добавляя, что водителя задержали: «Он во всем сознался, однако позже отказался давать показания, назвав другое место работы и сообщив другую дату рождения».

Крыминформ отмечает, что в декларациях Буданова за 2014 – 2020 годы, опубликованных на сайте Госсовета никаких автомобилей не указано.

«Типичный Крым» напоминает: 15 апреля 2013 года Игорь Буданов (тогда – голова Добровского сельсовета) на автомобиле BMW на одной из улиц Симферополя сбил ребенка. Этот факт он признал только через сутки, но утверждал, что ребенок получил легкие царапины. Между тем, ао информации крымского управления ГАИ, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого бедра.

Официальных комментариев по поводу ДТП, произошедшего 14 февраля 2022 года, пока нет. Уголовное дело возбуждено.

Симферополь, Олег Яковенко

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