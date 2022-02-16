В Крыму начал разваливаться только что построенный детский сад

В Симферополе начал разваливаться только что построенный детский сад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дошкольное образовательное учреждение №36 на улице Балаклавской открылось в сентябре 2021 года.

Не прошло и полгода, как стены внутри здания начали покрываться трещинами. Родители утверждают, что многочисленные повреждения просто залепили скотчем. В администрации Симферополя уверяют: специалисты уже все осмотрели и установили маяки, а стены заделали мелкой строительной сеткой и шпаклевкой.

Подрядчик будет делать ремонт в рамках гарантийных обязательств. Проводится ли расследование инцидента – не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

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