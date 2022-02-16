В Крыму возвращаются ливни: на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением холодного фронта 17 и 18 февраля на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Потом ветер сменит направление на северо-западный, при порывах будет достигать скорости до 25 метров в секунду. 18 февраля прогнозируется дождь, в горах – со снегом.

В центральных, южных, восточных районах и в горах возможны очень сильные осадки.

Симферополь, Олег Яковенко

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