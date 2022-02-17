Ковид продолжает «раскачивать» Крым: после очередного снижения выявляемость инфекции снова выросла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК зарегистрировано 1 тысяча 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 6 заболевших. Число госпитализированных продолжает расти: 16 февраля в больницы доставили 176 ифицированных.

Аналогичная ситуация отмечается в Севастополе, только «качает» город гораздо сильнее. Напомним, 14 февраля выявляемость упала в 1,5 раза к предыдущему дню, а 16 февраля выросла почтив 2 раза: зафиксировано 702 вновь заболевших. 6 человек умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

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