Просто бизнес: Украина замахнулась на Нобелевскую премию

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что главы США, Великобритании, Франции и, разумеется, самой Украины должны получить Нобелевскую премию мира за предотвращение войны.

Как уже сообщал «Новый День», за последние 3 месяца на Украине и западной прессе около десятка раз сообщали «точную» дату российского вторжения. Но Россия нападать упорно отказывалась.

Но организаторы не унимались: на этой неделе они сообщили не только день, но час начала завоевания Украины. И опять ничего не произошло.

Но в Незалежной это расценили как собственную победу. По словам Геращенко, Россия в очередной раз не вторглась «только благодаря беспрецедентному объединению Запада».

И за то, что все предсказания войны оказались фейком вполне можно присудить Нобелевскую премию. «Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Джонсон, Эмманюэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление второй мировой холодной войны, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира, – заявил Геращенко.

Между тем, эксперты считают, что вся истерика вокруг «возможного вторжения» устроена исключительно ради спекуляции на рынке валют.

В то, что Россия нападет, не верят даже на Украине: «Они постоянно назначают какие-то даты нападения. В интернете уже есть шутка о календаре со всеми датами нападения. Надо назвать этот календарь «Календарем валютного спекулянта», потому что когда объявляют, то гривна сразу падает вниз, а доллар дорожает», – отмечает финансовый аналитик Виктор Скаршевский и добавил, что и этот ресурс себя уже исчерпал: «После объявления датой нападения 16 февраля доллар подорожал всего-навсего на 50 копеек, а на следующий день подешевел на 30 копеек. Уже никто не верит, паника не распространяется».

При этом игры в российскую угрозу обошлись Украине слишком дорого: с тех пор, как начали появляться сообщения о «вероятном вторжении РФ», из страны вывели более 12,5 млрд долларов, а экономическая ситуация резко ухудшилась. Да и европейские партнеры пострадали, так как цены на энергоносители резко выросли. Похоже, что в плюсе остались только США.

Киев, Платон Ефимчук

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