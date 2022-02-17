Коронавирусная статистка в Крыму не дает повода для оптимиза

В Крыму доминирует штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщила нам глава управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отличие от предыдущих волн инфекции, когда показатели планомерно росли, а потом так же планомерно снижались, на этот раз ковидная статистика на полуострове напоминает качели: выявляемость резво скачет вверх – вниз, при этом постепенно повышаясь.

Но, по словам Пеньковской, о выходе на плато речи пока не идет.

Не дают повода для оптимизма и показатели госпитализации: сегодня, по данным республиканского минздрава, ковидный коечный фонд занят на 80% – это без малого 2,5 тысячи мест. Столько же человек госпитализировано с начала февраля.

А вот смертность на этот раз снизилась: если в предыдущую волну от ковида ежедневно умирали до 25 человек, то с начала февраля суточный показатель не превышает 10.

Симферополь, Лиана Макоба

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