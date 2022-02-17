В Крыму прораб обокрал работодателя, а потом потребовал около миллиона рублей

В Крыму прораб обокрал работодателя, а потом потребовал около миллиона рублей за краденое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гостиничный комплекс «Мрия» решили электрифицировать ряд объектов в селе Оползневом, проект оценили в 110 млн рублей. Подрядчик нанял прораба, которому арендовали дом и выдали машину.

Прораб должен был должен заполнять документы, отправлять их в Москву и рассчитываться с другими участниками проекта. Однако прораб довольно быстро перестал платить сотрудникам, а потом и сам исчез вместе с автомобилем, рабочими документами, инструментами и дорогой оргтехникой.

Правда, по данным telegram-канала Mash, через некоторые время он вышел на связь с работодателем и пообещал все вернуть, но в обмен на 800 тысяч рублей.

Что любопытно: руководство компании было готово обсуждать условия, но прораб снова пропал.

Теперь его разыскивает полиция.

Симферополь, Олег Яковенко

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