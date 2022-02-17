Донбасс сотрясли интенсивные артобстрелы под прикрытием информационных диверсий

Украина впервые за много дней подвергла интенсивному обстрелу территорию Донбасса по всей линии фронта. Обострение сопровождается постановочными съёмками о разрушении гражданской инфраструктуры на украинской стороне «боевиками ЛДНР».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что обострение началось сразу после отъезда президента Украины, который с утра прибыл на линию фронта продемонстрировать «боевую решимость».

«С начала текущих суток обстановка на линии соприкосновения резко обострилась. Украинские боевики уже десять раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел семи населенных пунктов Республики. Активно применяется запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В результате агрессивных действий украинских боевиков на данный момент подтверждено повреждение трёх жилых домов, еще в пяти домах выбиты стекла. Жители населенных пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрыться в подвалах от огня противника.

Согласно полученным радиоперехватам, противник стремится осуществить заброс диверсионной группы на Первомайском направлении. В настоящее время проводятся мероприятия блокирования возможных подступов на данном участке.

Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленским зоны ООС, после убытия которого и начались обстрелы территории Республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта.

С целью оправдания своих преступных действий, украинская сторона осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры, якобы в результате огневой активности Народной милиции. Примечательно, что на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы. Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов скажет, что это постановочные фото», – заявили в пресс-службе НМ ЛНР.



Симферополь, Валентин Карамазов

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