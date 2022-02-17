российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 февраля 2022, 17:00 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Великобритания обвинила Россию в фабрикации украинских обстрелов Донбасса

Россия ищет предлог для нападения на Украину, поэтому все сегодняшние сообщения Москвы о «военной активности» Киева в Донбассе являются дезинформацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прилетевшая на Украину на военно-транспортном самолёте британских ВВС.

Отметим, что сегодня Украина впервые за много дней подвергла интенсивному обстрелу территорию Донбасса по всей линии фронта.

«Сообщения о ненормальной военной активности Украины в Донбассе – это попытка РФ сфабриковать предлоги для вторжения на Украину», – заявила Трасс.

Она намерена обсудить сегодня с украинской стороной «координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,