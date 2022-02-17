Великобритания обвинила Россию в фабрикации украинских обстрелов Донбасса

Россия ищет предлог для нападения на Украину, поэтому все сегодняшние сообщения Москвы о «военной активности» Киева в Донбассе являются дезинформацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прилетевшая на Украину на военно-транспортном самолёте британских ВВС.

Отметим, что сегодня Украина впервые за много дней подвергла интенсивному обстрелу территорию Донбасса по всей линии фронта.

«Сообщения о ненормальной военной активности Украины в Донбассе – это попытка РФ сфабриковать предлоги для вторжения на Украину», – заявила Трасс.

Она намерена обсудить сегодня с украинской стороной «координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте».

Симферополь, Валентин Карамазов

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