Великобритания обвинила Россию в фабрикации украинских обстрелов Донбасса

Россия ищет предлог для нападения на Украину, поэтому все сегодняшние сообщения Москвы о «военной активности» Киева в Донбассе являются дезинформацией.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прилетевшая на Украину на военно-транспортном самолёте британских ВВС.
Отметим, что сегодня Украина впервые за много дней подвергла интенсивному обстрелу территорию Донбасса по всей линии фронта.
«Сообщения о ненормальной военной активности Украины в Донбассе – это попытка РФ сфабриковать предлоги для вторжения на Украину», – заявила Трасс.
Она намерена обсудить сегодня с украинской стороной «координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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