Украинская полиция заявляет о подготовке Россией провокаций против собственных посольств и консульств

20 февраля могут быть организованы провокации против российских дипломатических миссий по всей Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

При этом он утверждает, что провокации будут организованы «агрессором» для оправдания «нападения на Украину».

Напомним, на этот день западными СМИ намечено очередное «российское вторжение». Кроме того, 20 февраля в украинских городах состоятся неонацистские марши в честь так называемого дня памяти героев «Небесной сотни» – растрелянных в 2014 году на майдане участников беспорядков.

«В этот день мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание и будем осуществлять усиленный режим патрулирования, чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными», – сказал на брифинге Фацевич.

По словам экспертов, украинская полиция, таким образом, заранее списывает на «российскую провокацию» возможные реальные нападения неонацистов на диппредставительства РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»