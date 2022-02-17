Шекспировские страсти по-крымски: ревнивый пенсионер пытался убить молодую подругу, а она его обокрала

Драма, достойная пера Шекспира, разыгралась на севере Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась более 20 лет назад, когда юная девушка устроилась помощницей к 60-летнему крымчанину. Сначала она трудилась за кухарку, уборщицу и прачку, потом добавилась и роль дамы сердца. В качестве благодарности пожилой босс-любовник одаривал помощницу украшениями, подарил автомобиль и даже завещал квартиру. Но сам умирать не спешил.

Даме, похоже, надоело ждать наследства, и она завела себе молодого приятеля, а потом и вовсе решила уехать с ним из Джанкоя в Керчь. В приступе ревности 83-летний пенсионер вонзил в грудь коварной изменнице нож. Второй раз ударить не удалось: жертва схватилась руками за лезвие и закричала. Ее новый друг, поджидавший за дверью, услышав крики, выломился в помещение и отобрал нож у престарелого Отелло.

Суд счел пожилого ревнивца виновным в покушении на убийство и отправил в колонию на 6 лет.

«Присесть» может и его жертва вместе со спасителем: пока с несостоявшимся убийцей разбиралась полиция, дама и ее новый бойфренд взяли карту пенсионера и сняли с нее все деньги. Полиция расценила это как кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Теперь их дело тоже слушается в суде.

Симферополь, Олег Яковенко

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