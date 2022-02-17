В Севастополе ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Севастополе по итогам января 2022 года ускорилась на 0,96% и составила 11,05%. Об этом сообщили в городском отделении Центробанка РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот показатель существенно превышает средний уровень инфляции по Южному федеральному округу (9,1%) и по России (8,73%).

По мнению экспертов, главными факторами, разгоняющими инфляцию, стали рост издержек производителей продовольственных товаров, сокращение предложения плодоовощной продукции и повышение взноса на капитальный ремонт.

В целом, продукты питания в Севастополе в минувшем месяце подорожали на 15,92% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом январю 2021 года (цены в плодовоовощном сегменте выросли на 26%).

Напомним, по итогам 2021 года Севастополь вошел в пятерку регионов с самой высокой инфляцией.

Севастополь, Олег Яковенко

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