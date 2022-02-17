Экс-вице-премьер и бывший глава минстроя Крыма просидят дома всю весну

Экс-вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову и бывшему министру строительства РК Михаилу Храмову придется провести под арестом еще 3 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», Храмов лишился поста министра строительства РК 22 сентября 2021 года, на следующий день был уволен с должности вице-премьера Кабанов. В их рабочих кабинетах провели обыски и выемку документов. Позднее обоих задержали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о необоснованном завышении стоимости строительства в рамках ФЦП водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Следствие оценило ущерб бюджету в 57,5 млн рублей. Кабанов свою вину не признал.

24 сентября Киевский районный суд избрал для Кабанова и Храмова меру пресечения в виде содержания под стражей, удовлетворив ходатайство следствия. В октябре меру пресечения изменили на домашний арест. Теперь его продлили до 14 мая 2022-го года. Следствие по делу о хищении в особо крупном размере продолжается.

Севастополь, Олег Яковенко

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