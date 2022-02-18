Заболеваемость коронавирусом в Севастополе снова подросла

Выявляемость коронавируса в Севастополе снова подросла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 12 февраля в городе был зафиксирован суточный максимум за весь период пандемии – 925 новых случаев. После этого заболеваемость начала быстро снижаться и за 3 дня сократилась до 380 вновь заболевших. В среду, 16 февраля, был отмечен резкий скачок – до 702 случаев, вчера рост продолжился: за минувшие сутки выявлено 864 заболевших.

В Крыму 17 февраля зарегистрирован 1 тысяча 191 новый случай, это чуть ниже предыдущего показателя.

От инфекции за сутки умерли 5 крымчан и 4 севастопольца.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»