В Севастополе на пожаре погибли дети

В Севастополе на пожаре погибли 4 человека, в том числе 2 детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огонь вспыхнул в многоквартирном двухэтажном деревянном доме в Инкермане в 6 часов утра.

По предварительным данным, в доме жили 34 человека. 30 из них удалось эвакуировать – двоих госпитализировали с различными травмами. Выбраться из горящего дома не смогла одна семья: мужчина-инвалид, молодая женщина и двое детей 5-6 лет. Их тела пока не обнаружены.

Отметим, что сгоревший 12-квартирный дом был признан аварийным еще в прошлом году. Прокуратура начала проверку.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»