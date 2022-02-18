Хорошо, не крокодилы: жителей Ялты по ночам изводят лошади

Жителей Ялты одолели лошади. Речь не о ростовых фигурах, пристающих к туристам – сейчас для них несезон, а о настоящих конях, табунами бродящих по улицам курортной столицы Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные автомобилисты разместили в соцсетях фотографии бредущих по дороге лошадей, снабдив их комментарием: «Вопрос от водителей к мэру: до каких пор будут продолжаться ночные лошадиные прогулки по центральным улицам Ялты (улица Московская!)? Где владельцы четырёхногих, почему они голодные, едят, что найдут, и ищут своей смерти?».

В мэрии ситуацию пока не комментируют, зато горожане сообщают, что кони бродят не только по Московской: «Такая же фигня в пгт Краснокаменка. Постоянно шарятся ночью». «По трассе (дорога Симферополь – Ялта – Севастополь – прим. РИА «Новый День») тоже ходят». «То на Газовой, то в районе вокзала кидаются под колеса».

«На прошлой неделе сами по себе гулявшие лошади напали на овощную точку на улице Винодела Егорова. Продавец – женщина в возрасте – была в шоке. Благодаря прохожим смогли отогнать лошадей».

«Не хотят хозяева зимой лошадей кормить, выпускают на самовыгул, – поясняет одна крымчанка. – Кто из них выживет, сам назад домой придет. Деньга на корм экономится».

«Хорошо, что хоть крокодилов не выпускают на Московскую пастись», – иронизирует другая.

Ялта, Лиана Макоба

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