Крымские чиновники не торопятся пополнять бюджеты за счет недвижимости

Жители Крыма не торопятся регистрировать свою недвижимость. А чиновники их не торопят. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципалитеты теряют солидные средства, так как работа по выявлению собственников недвижимости «идет неоправданно медленно и практически безрезультатно».

Кивико напомнила, что основу местных бюджетов составляют земельный налог и налог на имущество физических лиц. Однако в РК до сих пор не сформирована в полном объеме налоговая база по имущественным налогам. Так, перечень сведений о ранее учтенных объектах недвижимости включает в себя сведения о 215,8 тыс земельных участков и 1,5 млн объектах капитального строительства, но список их владельцев далеко не полон.

Летом 2021 года УФНС по РК направило в муниципалитеты перечни земельных участков и объектов капитального строительства, имеющих наибольшую налоговую базу, для выявления их правообладателей. Но муниципалитеты отреагировали вяло: «В целом, по состоянию на 10 февраля муниципальным образованиям республики удалось внести сведения в ЕГРН только по 638 крупным объектам, в том числе по 439 земельным участкам и 199 объектам капитального строительства», – сообщила Кивико.

В Судаке, Феодосии и Евпатории к этой работе вообще не приступали.

Симферополь, Олег Яковенко

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