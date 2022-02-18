Отец Зеленского призвал украинцев умереть в траншеях

Отец президента Украины Александр Зеленский гневно опроверг информацию о своей эвакуации вместе супругой из Кривого Рога «в безопасное место» в связи с «угрозой российского вторжения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил украинским журналистам.

Напомним, ранее в соцсетях появилась аудиозапись, где человек с голосом похожим на голос Владимира Зеленского договаривается со спесцслужбами об эвакуации родителей за границу «на всякий случай».

Сам Александр Зеленский утверждает, что собирается остаться в Кривом Роге и «умереть за Украину», к чему призвал и всех тех, кто распространяет «подобные слухи».

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, нефиг делать!», – приводит его слова издание «Страна.УА».

Напомним, ранее на фоне слухов о «неминуемом российском вторжении» 16 февраля – Украину покинули в общей сложности 30 олигархов, а также много политиков и депутатов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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