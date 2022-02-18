Бойцы ДНР разгромили украинскую диверсионную группу

Военнослужащие Нароной милиции ДНР пресекли попытку проникновения диверсионной группы на территорию республики. Диверсанты намеревались подорвать ёмкости с хлором на очистных сооружениях вблизи Горловки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

«Вдоль лесополосы вблизи населённого пункта Железная Балка нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее 2 боевиков убитыми, 3 раненых и был вынужден отступить», – доложил Басурин.

Напомним, сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил о временной эвакуации жителей республики в Россию. В первую очередь, эвакуированы будут дети, старики и женщины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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