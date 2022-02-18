Жителям Севастополя и Симферополя придется копить на квартиру всю жизнь

Жителям Севастополя придется копить на квартиру дольше других россиян: по этому показателю город обошел даже Москву. В Симферополе ситуация чуть лучше, но тоже не оптимистична.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали цены на одно- и двухкомнатные квартиры в крупных городах – региональных центрах и городах федерального значения. При расчете сроков накопления исходили из того, что человек, получающий среднюю по региону зарплату (данные Росстата за 2021 год), откладывает ежемесячно 30% или 50% своего дохода. В расчетах не учитываются потенциальный рост цен и прогнозы по инфляции.

Исходя из официальной средней зарплаты в Севастополе в 39 тысяч 182 рубля в месяц и средней стоимости новой квартиры около 6 млн рублей, копить на жилье горожанам придется 25 лет, если откладывать ползарплаты, и 42 года, если класть в копилку по 30%.

Вторичное жилье в городе стоит гораздо дороже – 7 млн рублей. Копить на такую квартиру придется 30 и 50 лет соответственно. Иными словами, за трудовую жизнь жилье в Севастополе купить сложно.

В Симферополе ситуация чуть лучше: несмотря на более низкую зарплату, копить на новую квартиру придется 22,5 и 37,5 лет; чтобы купить жилье на вторичке – 23 и 39 лет соответственно.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»