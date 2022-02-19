В Крыму и Севастополе установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Крыму установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировано 1 тысяча 263 новых случая. Число госпитализированных выросло до 191. В Севастополе тоже новый максимум – 960 заболевших.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 крымчан и 5 севастопольцев.
Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано более 220 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 6 тысячи 895 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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