В Крыму и Севастополе установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Крыму установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировано 1 тысяча 263 новых случая. Число госпитализированных выросло до 191. В Севастополе тоже новый максимум – 960 заболевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 крымчан и 5 севастопольцев.

Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано более 220 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 6 тысячи 895 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»