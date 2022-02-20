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Воскресенье, 20 февраля 2022, 14:15 мск

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Западные журналисты объявили Львов новой столицей Украины

Фото: Львівська міська рада

Львов становится новой «безопасной» западной столицей Украины. После «российского вторжения» сюда не долетят ракеты, не говоря уже об осколках и пулях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере написал журналист американского издания BuzzFeedNews Кристофер Миллер.

По его словам, в главном городе Галичины уже две недели обживаются сотрудники десятков западных посольств из Киева.

«Львов быстро становится западной столицей Украины и считается убежищем на фоне угрозы нового российского вторжения. Мы были там почти две недели назад, сообщая о первых прибывших людях и других, планирующих эвакуацию, включая западные посольства», – написал Миллер.

Отметим, что кроме посольств США, Великобритании и ряда других западных стран, во Львов из Киева в полном составе перебирается офис НАТО на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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