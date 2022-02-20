Воронежская область объявила режим ЧС вслед за Ростовской

Наплыв беженцев из ДНР и ЛНР в связи с массовой эвакуацией на фоне угрозы украинского наступления вынудил власти Воронежской области объявить режим Чрезвычайной Ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте регионального правительства.

Руководство области намерено задействовать все имеющиеся ресурсы для размещения эвакуируемых, создания необходимых условий для их достойного проживания, обеспечения бытовыми принадлежностями и выделения финансирования на первоочередные нужды.

Все прибывшие пройдут тестирование на COVID-19, а желающие будут привиты. К слову, в ДНР недавно введена обязательная вакцинация населения.

Напомним, ранее режим ЧС был введён в Ростовской области, первой принявших потоки беженцев. На сегодняшний день общее количество пересёкших границу с Россией составляет около 50 тысяч человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»