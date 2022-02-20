Песков ответил на вопрос, почему Путин больше не видит в Зеленском собеседника

Президент Украины «не может, не хочет и не собирается» выполнять Минские соглашения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть ощущение, что Путин больше не рассматривает Зеленского в качестве собеседника. Верно ли это?», – спросил Зарубин.

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский Комплекс мер.

Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он: а) не может; б) не хочет; с) не собирается этого делать», – отметил Песков.

«Украинская сторона и господин Зеленский в качестве основной цели декларируют обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта... Обсуждения о юго-востоке должны вестись между президентом Зеленским и представителями этого юг-востока. А вот с этим проблемы – этого они не хотят принять», – добавил он.

«Именно поэтому в Кремле не хотят отвечать на звонки Зеленского?», – уточнил журналист.

«Мы задаём вопрос, что вы хотите обсуждать. Но ответа не получаем», – поянил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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