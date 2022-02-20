США решили ввести санкции против РФ за поддержание постоянного «кипения» вокруг Украины

Россия ведёт себя непозволительно, поддерживая градус кипения вокруг Украины то на низком, то на высоком уровне. Поэтому США и их союзники введут санкции против Москвы, не дожидаясь российского вторжения на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS.

По его словам, он уже обсудил введение превентивных санкций с европейскими союзниками и намерен поставить перед фактом Москву во время предстоящей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Прежде всего, это неприемлемо, и это одна из вещей, о которых мы подробно говорили с союзниками и партнерами в эти выходные. Это сценарий, согласно которому Россия просто держит ситуацию на низком или среднем уровне кипения. И на это тоже будет ответ», – грозил Блинкен.

Но основной акцент всё равно будет делаться на недопустимости «нападения на Украину», подчеркнул он.

«И если есть что-то, что я могу для этого сделать, – я это сделаю! Президент Байден ясно дал понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время и в любом формате, если это поможет предотвратить войну. И пока, даже если жребий брошен, пока он не решен, пока мы не узнаем, что танки катятся, самолеты летят и агрессия началась, мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить это.

Но мы готовы и к ответу, который будет иметь огромные последствия для России, если она действительно доведет дело до конца», – пообещал Блинкен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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