Россия закрыла небо над Азовом и вводит боевые корабли

Министерство обороны Российской Федерации закрыло воздушное пространство над большей частью акватории Азовского моря и выпустило уведомление NОТАМ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», новый режим «Временно опасная зона» приведён в действие с 21 по 26 февраля 2022 года.

Одновременно через Керченский пролив в Азовское море зашла группировка ВМФ РФ, включая группу больших десантных кораблей Северного флота при поддержке малого противолодочного корабля «Ейск» и патрульного корабля дальней морской зоны «Павел Державин» Черноморского флота.

По сообщениям СМИ, данная мера связана с концентрацией украинской армии возле российских границ, а также с подготовкой противодействия возможной атаке вооружённых сил Украины на Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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