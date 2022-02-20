НМ ДНР: Украинская армия проводит мощную артподготовку к наступлению – много разрушений и пострадавших

Тяжёлые орудия вооружённых сил Украины ведут огонь по всей линии фронта в Донбассе перед наступлением.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили официальные представители Народной милиции ЛДНР.
Мощные артобстрелы зафиксировала, в том числе, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По данным европейских наблюдателей, производится широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе.
Сообщается о пострадавших и огромном ущербе для инфраструктуры.
Симферополь, Валентин Карамазов
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