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Воскресенье, 20 февраля 2022, 22:59 мск

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НМ ДНР: Украинская армия проводит мощную артподготовку к наступлению – много разрушений и пострадавших

Фото: Минобороны Украины

Тяжёлые орудия вооружённых сил Украины ведут огонь по всей линии фронта в Донбассе перед наступлением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили официальные представители Народной милиции ЛДНР.

Мощные артобстрелы зафиксировала, в том числе, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По данным европейских наблюдателей, производится широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе.

Сообщается о пострадавших и огромном ущербе для инфраструктуры.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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