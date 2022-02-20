Мегафонный терроризм: США распространили предупреждение об угрозе терактов в РФ и призвали своих граждан к эвакуации

Посольство США в РФ взяло пример с телефонных хулиганов-террористов, с одним отличием: оно открыто выступило с заявлением о «готовящихся терактах в России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», откровенно провокационное сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

Сообщается о риске терактов в метро, торговых центрах, железнодорожных вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге. Граждан США призвали готовиться к эвакуации.

При этом американские дипломаты в подтверждение своих слов ссылаются на серию прокатившихся по России ложных минирований торговых центров, школ, вокзалов и других объектов инфраструктуры. В качестве одной из причин террористической угрозы называется напряженность у границ с Украиной.



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Симферополь, Валентин Карамазов

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